FIFA-congres huldigt Michel D'Hooghe

Eline Van Der Meulen

11/05/17 - 11u23 Bron: Belga

In Manama, de hoofdstad van Bahrein, is Michel D'Hooghe vandaag op het 67e FIFA-congres in de bloemetjes gezet. De Brugse arts werd er gehuldigd als Ere-Fifa Executive Member.

Tijdens zijn bedankingsspeech deed D'Hooghe een warme oproep om als FIFA te blijven investeren in de medische begeleiding van voetballers. Dat staat te lezen op de website van Club Brugge, de ploeg waarvan de 71-jarige D'Hooghe erevoorzitter is. Bij de FIFA staat de arts al bijna drie decennia aan het hoofd van de medische commissie.



"Club Brugge is fier dat iemand uit onze Club-familie zich al jarenlang op internationaal niveau gepassioneerd inzet voor de voetbalsport", zegt Clubvoorzitter Bart Verhaeghe. "Dat Dr. D'Hooghe hiervoor nu gehonoreerd wordt door FIFA is een terechte beloning en waardering."



Nog vandaag haalde FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een speech scherp uit naar zij die kritiek uitten op zijn organisatie. "Na alles wat er gebeurd is, zijn we bezig met het heropbouwen van de FIFA", stelde de Zwitser, die inspiratie vond bij de Amerikaanse president Donald Trump toen hij het had over "fake news" (nepnieuws) en "alternatieve feiten". "In sommige landen lijkt FIFA bashen wel een nationale sport geworden", klonk het. "De nieuwe FIFA is een democratie en geen dictatuur."



De meest recente kritiek op de FIFA kwam er nadat Hans-Joachim Eckert en Cornel Borbély moesten opstappen als toplui van de ethische commissie van de FIFA. Beide mannen, die samen tientallen bestuurders veroordeelden voor corruptie, hoopten op een verlenging van hun mandaat maar werden deze week door de Raad van Bestuur van de FIFA bedankt voor bewezen diensten.