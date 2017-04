Bondsvoorzitter van Guam pleit schuldig aan corruptie

Door: redactie

De onderzoekers van het FIFA-schandaal hebbeneen nieuwe prooi gevonden in de persoon van Richard Lai, de bondsvoorzitter van het Oceanische eiland Guam.

Richard Lai, die al sinds 2001 de leiding heeft over het voetbal in Guam, heeft aan de federale rechter van New York zijn schuld toegegeven in corruptiezaken binnen de voetbalwereld en het versluizen van bankrekeningen naar het buitenland. Dat gaf de federale procureur van Brooklyn mee in een communiqué.



Lai erkende dat hij tussen 2009 en 2014 ongeveer 850.000 dollar smeergeld aangenomen heeft van enkele verantwoordelijken van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC) om bepaalde beslissingen in hun voordeel te laten uitdraaien. Ook verklaarde Lai 100.000 dollar gekregen te hebben van een vooraanstaande persoon binnen de AFC om diens kandidatuur voor een directeursfunctie bij de FIFA te steunen, zonder de naam van de persoon in kwestie te noemen.



Lai is akkoord gegaan met het betalen van 1,1 miljoen dollar aan boetes en terugbetalingen. Dankzij zijn schuldbekentenis en getuigenissen ontsnapt hij aan het betalen van een nog hogere som.



Er zijn al veel bestuursleden uit de internationale voetbalwereld akkoord gegaan met een schuldbekentenis aan het Amerikaanse gerecht. Toch zijn er nog altijd vijf beschuldigden die onschuldig pleiten. Hun proces zou op 6 november in New York van start moeten gaan.