Sporttribunaal komt Seraing (deels) tegemoet in zaak tegen FIFA

Bewerkt door: Marie Rutsaert

10/04/17 - 16u10 Bron: Belga

© photo news.

Het Internationaal Sporttribunaal TAS brengt het transferverbod dat Seraing kreeg opgelegd door de Wereldvoetbalbond FIFA, terug van vier naar drie mercato's.

Seraing kreeg het transferverbod in het najaar van 2015 door de FIFA opgelegd wegens twee inbreuken op de TPO-regel bij transfers in januari en juli 2015 (van Erwin Senakuku en Axel Bonemme). "Third party ownership" is een, inmiddels verboden, praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler.



Seraing werkte samen met investeringsfonds Doyen Sports en kreeg naast het transferverbod ook een boete van 150.000 Zwitserse frank.



Op 9 maart 2016 tekende de club beroep aan bij het TAS omdat, volgens Seraing, de FIFA-reglementering over TPO (die in december 2014 werd ingevoerd) illegaal zou zijn.



Het TAS oordeelt nu dat regels 18b en 18c van het FIFA-reglement met betrekking tot transfers geldig zijn onder het Europese en Zwitserse recht. Toch krijgt Seraing, dat uitkomt in eerste amateurdivisie, ook een beetje goed nieuws want het TAS vindt tegelijk dat de straf voor de club "te streng" is en brengt het transferverbod daarom terug tot drie periodes. In principe gaat het verbod deze zomer in.



Seraing zocht inmiddels ook heil bij het gerecht. Het Brussels Hof van Beroep besliste op 16 maart de hoorzittingen in het proces tussen de FIFA en Seraing vast te leggen op 26 oktober en 2 november.



Volgens de advocaat van Seraing, Jean-Louis Dupont, zal de Europese Commissie in juni 2017 een uitspraak doen over de wettelijkheid van TPO.