Russische vicepremier Mutko mag mandaat bij FIFA niet verlengen

10/03/17

De Russische vicepremier Vitaly Mutko mag zijn mandaat als lid van de Raad van Bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA niet verlengen. Volgens bronnen bij de bond is zijn politieke positie in Rusland niet verenigbaar met een besluitvormende rol in de FIFA.

De 58-jarige Mutko, die ook nog voorzitter is van het organisatiecomité van het WK 2018 in Rusland, stond oorspronkelijk op de lijst van vijf Europese kandidaten voor vier zitjes. De vier verkozenen krijgen een mandaat voor vier jaar. De verkiezing wordt op 5 april georganiseerd in Helsinki. Momenteel zit Michel D'Hooghe nog als afgevaardigde van de UEFA in de Raad van Bestuur van de FIFA.



Mutko is volgens het rapport McLaren één van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland, van 2011 tot 2015. Hij is sinds oktober vicepremier, belast met onder meer Sport.

Er wordt overigens ook nog één zitje uitgedeeld voor een mandaat van twee jaar. Deze verkozene zal de Duitser Wolfgang Niersbach opvolgen. Niersbach werd voor een jaar geschorst voor zijn betrokkenheid bij vermeende corruptie bij de toekenning van het WK in 2006 aan Duitsland. Hij had nog een lopend mandaat tot 2019.