FIFA ziet geen reden om Rusland organisatie WK 2018 te ontnemen

Door: redactie

9/03/17 - 19u10

© afp.

De FIFA ziet geen enkele reden om Rusland de organisatie van het WK voetbal van 2018 te ontnemen. Dat bevestigde de Senegalese Fatma Samoura, de secretaris-generaal van de FIFA, vandaag na een bezoek aan het stadion van Sint-Petersburg.

"De autoriteiten doen er alles aan om het beste WK en de beste Confederations Cup uit de geschiedenis te organiseren", verklaarde Samoura op een persconferentie bij de inhuldiging van het stadion in Sint-Petersburg. "Ik zie dan ook geen enkele reden om Rusland de organisatie te ontnemen."



Na werkzaamheden van liefst tien jaar onderging het stadion in Sint-Petersburg begin februari een eerste test. Het ontving toen 10.000 supporters. De totale capaciteit van het stadion bedraagt 68.000 plaatsen.



Behalve verschillende wedstrijden op het WK in 2018, zal de "Sint-Petersburg Arena" ook op de Confederations Cup komende zomer enkele duels ontvangen. Onder meer de finale zal in het stadion worden afgewerkt.