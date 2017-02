Voormalig secretaris-generaal FIFA gaat in beroep bij TAS tegen schorsing

Lander Verhoeven

28/02/17 - 14u55 Bron: Belga

De Fransman Jérôme Valcke, de voormalige nummer twee van de FIFA, tekent bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) beroep aan tegen zijn schorsing van tien jaar. Dat heeft het TAS vandaag bekendgemaakt.

Valcke werd op 13 januari 2016 ontslagen bij de Wereldvoetbalbond, nadat hij op 17 september 2015 al uit zijn functie van secretaris-generaal was gezet. Op 12 februari 2016 kreeg hij van de Ethische Commissie van de FIFA een schorsing van 12 jaar wegens onder meer zwendel met WK-tickets en uitzendrechten en het vernietigen van bewijsmateriaal. In juli vorig jaar bracht de Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond de schorsing van de Fransman terug tot tien jaar. Tijdens die schorsing mag Valcke geen voetbalgerelateerde werkzaamheden uitvoeren.



Valcke was van 2007 tot 2015 secretaris-generaal van de FIFA. Al die jaren werkte hij nauw samen met voorzitter Sepp Blatter, van wie hij de rechterhand was. De Zwitser werd eveneens door de FIFA geschorst, dit omwille van een schimmige betaling van 1,8 miljoen euro voor advieswerk aan voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Ook hij trok naar het TAS, maar het Internationaal Sporttribunaal besliste zijn zes jaar schorsing te behouden.