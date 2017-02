Diego Maradona krijgt job bij de FIFA

Door: redactie

9/02/17 - 18u24

© getty.

Diego Maradona gaat werken bij de FIFA, zo heeft de wereldvoetbalbond bekendgemaakt. De 56-jarige Argentijnse voetballegende krijgt de job "uit dankbaarheid voor zijn buitengewone en unieke bijdrage aan de sport."

Maradona zal zich vooral bezighouden met de promotie van het voetbal. Zo zal hij opgenomen worden in het "Legends-team" van de FIFA, een programma dat ex-topvoetballers verenigt om de voetbalbeleving wereldwijd te stimuleren.



"Nu is het officieel", reageerde wereldkampioen uit 1986 op zijn Facebook-profiel. "Eindelijk komt mijn droom uit om voor een transparante FIFA te werken met mensen die echt van voetbal houden. Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft om deze uitdaging aan te gaan."



Dat Maradona een rol krijgt bij de wereldvoetbalbond heeft veel te maken met de goede relaties die de Argentijn onderhoudt met Gianni Infantino, sinds februari 2016 FIFA-voorzitter. Zo sprak "Pluisje" afgelopen herfst zijn steun uit voor het intussen goedgekeurde voorstel van Infantino om het WK uit te breiden tot 48 landen. In een verder verleden durfde Maradona de federatie al eens openlijk te bekritiseren. "De FIFA is een pijnlijke schande voor al wie van voetbal houdt", zei de voormalige sterspeler in 2015.