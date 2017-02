WK voetbal 2026: UEFA wil 16 in plaats van 13 plaatsen voor Europese teams

Egon Van Nijverseel

9/02/17 - 14u19 Bron: BBC

© ap.

Het aantal landen dat mag deelnemen aan het WK in 2026 werd al uitgebreid naar 48. De UEFA wil daarom dat 16 in plaats van 13 Europese teams geselecteerd kunnen worden. De organisatie zal ook vragen om de teams die zich kwalificeren apart te houden in de eerste ronde.

© reuters. Het vernieuwde toernooi zal starten met een eerste ronde met 16 poules. Elke groep zal bestaan uit drie landen en de 32 gekwalificeerden gaan door naar de knock-out fase. Leden van de FIFA hebben in januari de uitbreiding van het aantal landen unaniem goedgekeurd. Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, vindt de vraag realistisch.



Door deze aanpassingen stijgt het aantal wedstrijden wel van 64 naar 80, maar de uiteindelijke winnaar zal nog altijd zeven wedstrijden gespeeld hebben. Op vraag van Europese topclubs zal het toernooi eindigen na 32 dagen, om zo het drukke internationale schema te verlichten. Lees ook Rode Duivels behouden vijfde plaats op amper gewijzigde FIFA-ranking

