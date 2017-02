Kevin-Prince Boateng kocht vroeger drie auto's op 1 dag en wil nu jonge spelers op het rechte pad houden

Egon Van Nijverseel

8/02/17 - 13u02 Bron: Daily Mail

© getty.

Het Duitse 'enfant terrible' Boateng wil zijn leven omgooien. Zelf draaide hij zijn eigen carrière in de beginjaren bijna de nek om en nu wil hij andere jonge spelers hiervoor behoeden. Boateng gaf vroeger al een speech over racisme voor de Verenigde Naties (VN) en wil hier nu op verderbouwen.

© getty. Er zijn niet veel mensen die meer weten over de gevaren van roem en geld bij jonge voetballers dan Kevin-Prince Boateng. "Als je 18 jaar bent, dan weet je eigenlijk nog niets", vertelt hij aan The Daily Mail. "Wanneer je dan ook nog eens 5 miljoen pond (5.870.000 euro) per jaar verdient, dan denk je dat je alles kan kopen."



Boateng vertelt dat hij probeerde om zijn eigen geluk te kopen. Dat geluk blijft volgens hem nooit lang duren. "Ik kocht met één van mijn eerste lonen meteen een Lamborghini. Na een week heb ik er nooit meer mee gereden. Mijn toenmalige vrienden hebben mij nooit echt geholpen om mijn geld beter te beheren", gaat hij verder. "Ze bleven mij pushen om tot in de vroege uurtjes te gaan feesten en veel te drinken. Ik wil er nu voor zorgen dat jonge voetballers niet dezelfde fouten maken als ik." Lees ook FIFA bevestigt puntenverlies Bolivia in beroep

Bondsdelegatie bezocht negen potentiële basiskampen voor WK 2018 in Rusland



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

Strijd tegen racisme © ap. De 30-jarige Ghanees international is actief bezig om racisme uit de voetbalwereld te verbannen. Begin 2013 werd Boateng zelf het slachtoffer van racistische beledigingen van supporters tijdens een wedstrijd. Hij weigerde toen verder te spelen en stapte samen met zijn ploegmaats van het veld. Dat moment was voor hem de motivatie om een speech over racisme te geven voor de VN.



Na deze speech richtte de FIFA de allereerste 'anti-racism taskforce' op. Deze taskforce bestaat uit een groep van mensen die racisme opsporen en bestraffen. Eind vorig jaar werd deze ontbonden, volgens de FIFA omdat het probleem opgelost is. "Je kan dit niet oplossen in een paar jaar en we zullen veel meer moeten doen dan we nu doen", zegt Boateng. "Mensen tijdens een reclamspot laten zeggen dat ze tegen racisme zijn verandert niets."