Pierluigi Collina is de nieuwe scheidsrechtersbaas bij FIFA

Door: redactie

20/01/17 - 19u31 Bron: Belga

© epa.

De voormalige Italiaanse topscheidsrechter Pierluigi Collina is aangeduid als nieuwe voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de wereldvoetbalbond FIFA.

Het nieuws werd door de Italiaanse voetbalbond de wereld in gestuurd. Volgens de Italiaanse bond neemt Collina, die momenteel verantwoordelijk is voor de scheidsrechters bij de UEFA, bij de FIFA de plaats in van de Spanjaard Angel Maria Villar Llona.



De scheidsrechterscommissie zorgt er bij de FIFA voor dat de spelregels correct toegepast en geïnterpreteerd worden. De commissie mag ook wijzigingen voorstellen aan het Uitvoerend Comité en ze stelt scheidsrechters en assistent-scheidsrechters aan voor wedstrijden die georganiseerd worden door de FIFA.



De 56-jarige Collina werd lange tijd bestempeld als de beste scheidsrechter ter wereld. De Italiaan borg zijn fluitje op in 2005. Hij was de scheidsrechter van de finale op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea tussen Brazilië en Duitsland, die door Brazilië met 2-0 gewonnen werd dankzij twee doelpunten van Ronaldo.