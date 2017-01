Klopp: "Ik weet niet wat Van Basten aan het doen is, maar hij mag ergens anders gaan spelen"

Door: redactie

20/01/17 - 17u59

© afp.

Liverpool-trainer Jurgen Klopp vindt de plannen van Marco van Basten om het voetbal te moderniseren ronduit lachwekkend en maakt de ideeën van de Nederlander met de grond gelijk.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Swansea City van morgenmiddag werd Klopp gevraagd naar zijn plannen. De Duitser reageerde ludiek. "Ik had toch al het idee dat de meeste ploegen tegen ons speelden zonder de buitenspelregels'', stak de trainer van Divock Origi en Simon Mignolet van wal.



"Nee, serieus, al deze veranderingen maken het voetbal kapot. Sommige mensen menen alles uit het voetbal te moeten persen, ook met de uitbreiding van het WK. Dáár zouden ze naar moeten kijken. Deze mensen houden niet genoeg van de toekomst van het voetbal. Het spel waar wij allemaal zo van houden, heeft deze veranderingen niet nodig."



Daarnaast haalde Klopp ook uit naar de persoon Van Basten. "Ik weet niet precies wat hij aan het doen is. Of het een echt idee was, of iets waar hij over nadacht. Wat dan ook, hij mag een ander spel uit gaan vinden, dat is geen probleem. Er zijn genoeg velden te vinden op de wereld, dus ga ergens anders, iets anders spelen."