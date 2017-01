Nieuw-Zeelandse kapitein vindt De Bruyne beste speler van de wereld

Door: redactie

10/01/17

Met 0,46 procent van de stemmen eindigde Kevin De Bruyne op de twintigste plaats, op 23 genomineerden, in het FIFA Best Player referendum. De bondscoaches en kapiteins van de nationale elftallen en één journalist per land mochten hun stem uitbrengen. De Rode Duivel kreeg punten van vier bondscoaches, twee kapiteins en twee journalisten.