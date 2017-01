Deze weer-ga-lo-ze vrije trap levert onbekende Maleisiër Puskas Award op

Yari Pinnewaert

9/01/17 - 21u25 Bron: Belga

The #PuskasAward for best goal of 2016 goes to Mohd Faiz Subri. Who needs physics pic.twitter.com/IWfpfkDXwJ — BigSport (@BigSportGB) January 9, 2017

video De 29-jarige Maleisiër Mohd Faiz Subri heeft op The Best FIFA Football Awards in Zürich de Puskas Award in ontvangst mogen nemen. Dat is de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar. Het pareltje van Subri kreeg de voorkeur op treffers van de Braziliaan Johnath Marlone en de Venezolaanse Daniuska Rodriguez.