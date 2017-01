Ranieri Coach van het Jaar, twee op een rij voor Carli Lloyd en ook fans Liverpool & Dortmund vallen in prijzen

Yari Pinnewaert

9/01/17 - 21u14 Bron: Belga

© epa.

Claudio Ranieri, manager van Premier League-kampioen Leicester City, is maandag uitgeroepen tot Coach van het Jaar op de eerste editie van 'The Best FIFA Football Awards' in het Zwitserse Zürich. De Italiaan haalde het van Fernando Santos, die met Portugal het EK 2016 won, en Zinédine Zidane, die Real Madrid onder meer de Champions League-trofee bezorgde.

De 65-jarige Ranieri sloeg vorig jaar de voetbalwereld met verstomming door met Leicester City de titel te pakken in de Premier League. Dit seizoen gaat het de 'Foxes' minder voor de wind, met een 15e plaats in de Premier League na 20 speeldagen. Leicester staat wel in de achtste finales van de Champions League (tegen FC Sevilla), nadat het de groep met Club Brugge won. De Argentijnse voetballegende Diego Maradona overhandigde in Zürich de award aan de Italiaan.



Bij de vrouwen werd Silvia Neid (52) voor de derde keer verkozen tot beste coach, vijf maanden na het olympisch goud in Rio de Janeiro met het Duitse nationale vrouwenteam. Intussen is Neid niet langer bondscoach.



De aanvoerders en bondscoaches van alle bij de FIFA aangesloten landen mochten hun stem uitbrengen. Fans en tweehonderd vertegenwoordigers van de media zorgden voor de overige vijftig procent van de stemmen. Lees ook Cristiano Ronaldo blijft prijzen aan elkaar rijgen: nu ook verkozen tot FIFA's Best

Geen Hazard, noch De Bruyne in Wereldelftal, Barça-spelers schitteren door afwezigheid

Hallo Georgina! Cristiano introduceert op FIFA-gala zijn nieuwe WAG



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © ap. © getty. © getty.

Amerikaanse Carli Lloyd volgt zichzelf op als Wereldvoetbalster van het Jaar De Amerikaanse Carli Lloyd werd op The Best FIFA Football Awards in het Zwitserse Zürich voor het tweede jaar op rij verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar. De 34-jarige middenveldster van Houston Dash kreeg verrassend de voorkeur op de Duitse Melanie Behringer en de Braziliaanse Marta. Dat Lloyd in Zürich opnieuw het podium op mocht, was ook voor haar een verrassing. In 2015 had ze nog een aanzienlijk aandeel in de wereldtitel voor de Verenigde Staten, maar in 2016 deed het Amerikaanse elftal het helemaal niet goed. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro sneuvelden de Verenigde Staten al in de kwartfinales. "Ik denk dat Melanie Behringer een betere keuze was geweest", verklaarde Lloyd eerlijk. Behringer won met Duitsland goud in Rio en werd topscorer van het olympisch toernooi. © getty. © getty.

Supporters Liverpool en Borussia Dortmund krijgen FIFA Fan Award De eerste FIFA Fan Award ging naar de supporters van Liverpool en Borussia Dortmund. De fans van de 'Reds' en de 'Borussen' zongen vorig seizoen voorafgaand aan de terugwedstrijd van hun kwartfinale in de Europa League op Anfield samen 'You'll Never Walk Alone' ter herdenking van het Hillsborough-drama. 96 supporters kwamen in 1989 om het leven bij een stormloop tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest in de halve finales van de FA Cup.



De fans van Liverpool en Borussia Dortmund haalden het met 45,92 procent van de stemmen voor de supporters van de nationale ploeg van IJsland (31,37 procent) en ADO Den Haag (22,71 procent). De IJslanders vielen op tijdens het EK, dat voor hun land pas eindigde in de kwartfinales, door het ritmisch klappen met de spelers van hun nationale team. De fans van ADO hadden hun nominatie te danken aan de knuffelactie die ze voor de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis organiseerden. Tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord lieten ze een regen van knuffels in het Feyenoordvak onder het uitvak neerdalen. Torsten Schild (Dortmund) en Suzanne Black (Liverpool) kwamen de prijzen namens hun team in ontvangst nemen. © reuters. © epa.