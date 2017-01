Geen Hazard, noch De Bruyne in Wereldelftal, Barça-spelers schitteren door afwezigheid

Door: redactie

9/01/17

De protagonisten van vanavond: Marco Schreyl (links) leidde alles in goede banen met Eva Longoria, Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Toni Kroos poseren graag mee. © Kos.

Er staan geen Belgen in de World11, het Wereldelftal van het Jaar van de spelersvakbond FIFPro en de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat raakte vandaag bekend op de eerste editie van 'The Best FIFA Football Awards' in het Zwitserse Zürich. Met Eden Hazard en Kevin De Bruyne hadden twee Rode Duivels een nominatie in de wacht gesleept, maar zij werden uiteindelijk niet verkozen. FC Barcelona en Real Madrid zijn de hofleveranciers.