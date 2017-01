Cristiano Ronaldo blijft prijzen aan elkaar rijgen: nu ook verkozen tot FIFA's Best

Door: redactie

9/01/17 - 20u13 Bron: Belga

One happy family: Cristiano Ronaldo poseert met z'n zoontje en de vier vrouwen in z'n leven: zussen Telma en Katia, moeder Maria en Georgina Rodriguez, z'n nieuwe liefje. © reuters.

Cristiano Ronaldo is vanavond op de eerste editie van 'The Best FIFA Football Awards' in het Zwitserse Zürich verkozen tot FIFA's Best, de opvolger van de prijs voor de Wereldvoetballer van het Jaar. In de verkiezing haalde de 31-jarige Portugese sterspeler van Real Madrid het van FC Barcelona-draaischijf Lionel Messi en Atletico Madrid-ster Antoine Griezmann.