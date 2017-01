FIFA: "Een WK met 48 landen zou 640 miljoen dollar meer opbrengen"

Door: redactie

6/01/17 - 19u57 Bron: Belga

© afp.

Een uitbreiding van het WK voetbal van 32 naar 48 ploegen zou 640 miljoen dollar (605 miljoen euro) meer opbrengen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Wereldvoetbalbond dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is voorstander van een WK met 48 landen.

Vanaf het WK 2026 zou Infantino de 48 teams willen onderbrengen in 16 groepen van 3 ploegen. De netto-inkomsten zouden bij een uitbreiding 4,18 miljard dollar (3,95 miljard euro) bedragen, heel wat meer dan de verwachte 3,54 miljard dollar voor het WK 2018 in Rusland. De kosten die gepaard gaan met het aantal aanwezige teams (48 in plaats van 32) en het aantal wedstrijden (80 tegenover 64 in een format met 32 ploegen) zouden met 325 miljoen dollar (307 miljoen euro) stijgen. De inkomsten uit tv-rechten zouden dan weer toenemen met 505 miljoen dollar en die uit marketing met 370 miljoen dollar.



Gianni Infantino hoopt dat het nieuwe format volgende week bij de bijeenkomst van de Raad van de FIFA zal aangenomen worden. Tijdens de campagne die hij voerde om Sepp Blatter op te volgen, pleitte de voormalige secretaris-generaal van de UEFA echter voor een WK met 40 ploegen. Dit format zal volgens het vertrouwelijk rapport volgende week ook op tafel liggen, er is een versie met 8 groepen van 5 landen en een versie met 10 groepen van 4.