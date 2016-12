FIFA wil werken aan gedrag spelers: "Laat alleen kapitein nog praten met ref"

Door: redactie

24/12/16 - 11u54 Bron: ANP

Ref Lambrechts trekt rood voor Esiti in het duel tegen Anderlecht. AA Gent-aanvoerder Neto komt verhaal halen. © belga.

Na de eerste vernieuwingen op technologisch gebied (zoals doellijntechnologie) wil de Wereldvoetbalbond (FIFA) nu werken aan het gedrag van spelers op het veld. Een van de ideeën is dat in de toekomst alleen nog de aanvoerder van een team met de scheidsrechter mag praten, en de andere spelers niet meer. Dat heeft Marco van Basten, die zich sinds kort bij de FIFA bezighoudt met technologische ontwikkelingen, in een interview met de BBC gezegd.



"Er zijn veel spelers die gedurende de wedstrijd hun beklag doen bij de scheidsrechter. Ik weet zeker dat we daar verandering in kunnen brengen", aldus Van Basten, die de rugbywereld als voorbeeld neemt. Daar geldt al lange tijd de afspraak dat alleen de aanvoerder in gesprek mag met de arbiter. "Natuurlijk is er sprake van veel emotie tijdens wedstrijden, maar we moeten het wel binnen de perken houden. Ik denk dat we veel van andere sporten kunnen leren, en andersom. Het gedrag van de spelers kan beter. We denken erover na om het opnieuw de juiste richting in te sturen."