Russische president Poetin heeft onderhoud met FIFA-voorzitter en doet meteen een belofte

Bewerkt door: Glenn Bogaert

25/11/16 - 16u40 Bron: Belga

© ap.

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag tijdens een ontmoeting met FIFA-voorzitter Gianni Infantino in Moskou verzekerd dat de problemen met het nieuwe stadion van Sint-Petersburg, speelstad van het WK 2018, voor het einde van het jaar van de baan zullen zijn.

"Dit is een erg trieste zaak", zei de Russische president over het stadion. De constructie van het bouwwerk heeft heel wat vertraging opgelopen, terwijl volgend jaar in het stadion de finale van de Confederations Cup (17 juni-2 juli 2017) moet plaatsvinden. Een jaar later worden er tijdens het WK matchen gespeeld tot en met de halve finales, ook de wedstrijd om de derde plaats gaat door in Sint-Petersburg. "De bouwmeesters hebben beloofd alles in orde te brengen voor het einde van het jaar", verklaarde Poetin.



Veld onbruikbaar

De bouw van het stadion, dat plaats biedt aan ongeveer 68.000 toeschouwers, ging in 2007 van start. Na meerdere vertragingen gaf het verantwoordelijke bouwbedrijf afgelopen zomer er de brui aan. De feestelijke opening van het stadion is nog steeds voorzien voor eind dit jaar, maar het veld is vooralsnog niet bruikbaar. Begin november berichtten Russische media dat het mobiele terrein met stabiliteitsproblemen kampt.



Loting Confederations Cup

Vorige week werd Marat Oganesyan, voormalig vicegouverneur van Sint-Petersburg, gearresteerd op verdenking van fraude in een zaak met verder ook het bedrijf dat de scoreborden voor het stadion zou leveren. De loting voor de Confederations Cup, de generale repetitie voor het WK in 2018, vindt morgen plaats in Kazan, 700 km ten oosten van Moskou. Vladimir Poetin zal daarbij niet aanwezig zijn.