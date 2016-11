FIFA-voorzitter wil videoref op WK 2018 in Rusland

Door: redactie

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil dat er videoscheidsrechters worden ingezet op het WK 2018 in Rusland. Zij moeten arbiters op het veld helpen om fouten te voorkomen.

Volgens Infantino wordt het tijd dat de videoscheidsrechter ook zijn opwachting maakt op het hoogste niveau.



"We zijn momenteel bezig met het testen van deze vorm van advies. De eerste resultaten zijn positief en ik hoop echt dat we over twee jaar bij het WK over videoscheidsrechters kunnen beschikken", aldus de Zwitser. Als het van Infantino afhangt, wordt er verder getest bij het WK voor clubs in Japan volgende maand en de Confederations Cup in Rusland volgend jaar.



De videoscheidsrechter ondersteunt vanuit een aparte ruimte met beeldschermen de arbiter op het veld, op basis van de camerabeelden die direct beschikbaar zijn. Hij adviseert de arbiter bij wedstrijdbepalende spelsituaties als strafschoppen, rode kaarten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan.