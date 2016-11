FIFA pakt ook Wales en Noord-Ierland aan voor klaprozen

Spelers van Wales droegen tegen Servië een zwarte rouwband met daarop de veelbesproken klaprozen. © getty.

De FIFA is ook een strafonderzoek gestart naar Wales en Noord-Ierland over de omstreden 'poppies'.

Spelers van Wales droegen in hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië zwarte rouwbanden met daarop de veelbesproken klaprozen. Fans van Noord-Ierland vormden op hun beurt tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan een mozaïek van klaprozen.



De FIFA was vorige week al een onderzoek begonnen naar Engeland en Schotland. Ook die spelers droegen tijdens hun onderlinge kwalificatieduel armbanden met 'poppies'. De klaproos is het nationale symbool van de Britse dodenherdenking.



De bond had de vier landen al van tevoren gewaarschuwd. Het dragen van de banden zou gezien kunnen worden als een politieke boodschap en dat is door de FIFA verboden.