Infantino reageert op kritiek: "Löw moet openstaan voor vernieuwing"

14/10/16 - 21u41 Bron: ANP

Gianni Infantino heeft gereageerd op de kritiek van Joachim Löw op het plan om het aantal deelnemers aan het wereldkampioenschap voetbal uit te breiden van 32 naar 40 of 48. "Het is voor de wereldkampioen makkelijk om een mening over het WK te hebben'', zei de voorzitter van de FIFA over de Duitse bondscoach.