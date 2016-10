FIFA beslist in januari over uitbreiding WK-landen tot 40 of 48

Door: redactie

14/10/16 - 15u51 Bron: dpa/belga

FIFA-voorzitter Gianni Infantino. © photo news.

De Raad van de Wereldvoetbalbond (FIFA) zal op zijn volgende bijeenkomst op 9 en 10 januari beslissen over een uitbreiding van het aantal landen op WK's. Dat maakte Michel D'Hooghe vandaag bekend.

D'Hooghe verklaarde na de bijeenkomst van de FIFA-raad in Zürich dat binnen de FIFA bestudeerd zal worden of het mogelijk is om het aantal deelnemende landen vanaf 2026 te laten toenemen van 32 tot 40 of 48. Op de vergadering in januari zal de Raad zich dan over verschillende voorstellen buigen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is voorstander van een uitbreiding van het WK.



De FIFA maakte verder bekend dat de award voor beste speler van de wereld voortaan 'FIFA's Best' zal heten. Op het gala van 9 januari in Zürich zal de prijs voor het eerst onder de nieuwe naam uitgereikt worden. In september beslisten het Franse weekblad France Football en de FIFA om hun samenwerking inzake de organisatie van de prestigieuze voetbaltrofee FIFA Ballon d'Or stop te zetten.



De Raad besliste ook dat het WK van 2026 niet zal plaatsvinden in Europa of Azië. Het toernooi dient op een ander continent door te gaan dan het WK van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar). Die bepaling geldt enkel voor het WK 2026. Door de beslissing van de Raad gelden de Verenigde Staten als favoriet om het WK binnen tien jaar te organiseren. Ook Canada en Mexico toonden al interesse. Kandidaturen die meerdere landen omvatten, zijn mogelijk.



Tot slot raakte bekend dat het volgende FIFA-congres in mei 2017 zal plaatsvinden in Bahrein, en niet zoals voorzien in Kuala Lumpur.