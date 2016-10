Voor Gianni Infantino is het tijd voor een 'FIFA 2.0'

Door: redactie

Volgens Gianni Infantino, voorzitter van de Wereldvoetbalbond, moet de FIFA zichzelf de volgende jaren nieuw leven inblazen. Dat heeft de 46-jarige Zwitser op een FIFA-bijeenkomst verklaard.

Infantino heeft plannen om het komende decennium vier miljard dollar in het voetbal te investeren. Deze 'FIFA 2.0' moet, na een periode waarin de Wereldvoetbalbond al te vaak het nieuws haalde met negatieve berichten, de federatie opnieuw in een positief daglicht stellen en de voetbalbeleving voor spelers en fans vergroten.



"We leven in een tijd met ongelooflijke mogelijkheden om het voetbal grootser en beter te maken", legde Infantino uit. "Onze visie bestaat erin om het voetbal te promoten, de integriteit ervan te beschermen en een zo groot mogelijk aantal mensen te betrekken bij het spel. We willen de komende jaren ook het aantal vrouwen dat voetbalt verdubbelen tot zestig miljoen."



Infantino ging ten slotte ook dieper in op zijn voorstel om het WK niet langer met 32, maar met 48 landen te organiseren. "We zijn hierover in gesprek", verklaarde de Zwitser. "Normaal zullen we in januari volgend jaar een beslissing nemen, maar er moet nog veel werk gebeuren. Een WK met 48 landen zou ten vroegste vanaf 2026 mogelijk zijn."