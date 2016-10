"FIFA is medeplichtig aan schending mensenrechten Qatar"

Bewerkt door: Redactie

Een gastarbeider uit Bangladesh en de Nederlandse vakbond FNV dagen de FIFA voor de rechter. Ze vinden dat de wereldvoetbalbond een fout heeft gemaakt door het WK 2022 toe te wijzen aan een land waarin arbeiders structureel worden uitgebuit, bericht De Volkskrant.

De eisers willen dat de FIFA een wetswijziging in Qatar afdwingt. Ook wordt een schadevergoeding voor de arbeider geëist. Sinds Qatar in 2011 begon met de voorbereidingen voor het WK zijn er volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties honderden arbeiders omgekomen op bouwplaatsen.



Zwitserse en Nederlandse advocaten hebben de FIFA gisteren op de hoogte gebracht van de aanklacht. De bond wilde gisteravond nog niet op de aanklacht ingaan. De FIFA heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor "maatschappelijke problemen" in gastlanden.