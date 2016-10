FIFA-preses Infantino herhaalt zijn wens: "WK met 48 ploegen in verschillende landen"

Door: redactie

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in een exclusief interview met het Franse persagentschap AFP herhaald dat hij voor een WK met 48 deelnemers zal pleiten. "Dat opent mogelijkheden voor meer teams", aldus de Zwitser, die ook van mening is dat een coörganisatie tussen meerdere landen een interessante optie is.

Infantino had voor aanvang van zijn verkiezing als voorzitter van de Wereldvoetbalbond al laten verstaan dat hij gewonnen was voor een WK met 40 landen, maar nu doet hij daar dus een schepje bovenop. Hij had maandag op een bijeenkomst in Bogota voor het eerst gepraat over een WK met 48 landen, tegenover AFP herhaalde hij zijn plan. Infantino suggereerde dat er een voorronde met 32 landen kan komen die één knock-outduel spelen. De zestien winnaars gaan door naar een groepsfase waar ze het gezelschap krijgen van de beste zestien landen uit de kwalificaties.



"We kunnen daar zeker aan denken, al blijft het format met 32 landen het ideale scenario. Een WK met 48 geeft meer kansen aan meer landen. Bovendien komt er geen impact op de kalenders, aangezien de barrageduels voor aanvang van het WK gespeeld zouden worden en oefeninterlands zouden vervangen. Dat worden dan zestien finales in de aanloop van de echte groepfase".



De wereldvoetbalbond praat deze maand - tijdens de volgende FIFA-vergadering van 13 en 14 oktober - over de uitbreiding van het aantal WK-deelnemers en een definitieve beslissing wordt begin 2017 genomen. Als de uitbreiding er komt, is dat vanaf 2026. De WK's in Rusland (2018) en in Qatar (2022) worden nog met 32 landen gespeeld. "Ook het voorstel van een WK met 40 - met groepen van vier of vijf landen - ligt zeker nog op tafel", aldus Infantino.