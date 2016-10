FIFA straft meerdere landen voor het wangedrag van hun supporters

Door: redactie

4/10/16 - 17u47

© ap.

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft verschillende landen bestraft voor het wangedrag van hun fans tijdens kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018. Het gaat voornamelijk om geldboetes.

De zwaarste straf is voor Chili, dat niet alleen een boete van 65.000 Zwitserse frank (circa 60.000 euro) dient te betalen voor homofobe supportersgezangen tijdens een wedstrijd, maar ook in maart volgend jaar een interland in een leeg stadion moet afwerken.



De sanctie is zo zwaar omdat de Zuid-Amerikanen eerder al berispt werden wegens homofobe liederen. Ook vorige maand speelde Chili het duel tegen Bolivia al zonder fans, na een straf van de FIFA.



De Wereldvoetbalbond deelde daarnaast, eveneens wegens het discriminerende en onsportieve gedrag van de eigen supporters, geldboetes uit aan Honduras (60.000 euro), Albanië (45.000 euro), El Salvador (41.000 euro), Italië, Mexico en Peru (alle 27.000 euro), Paraguay, Argentinië (beide 22.000 euro), Brazilië en Canada (beide 18.000 euro).