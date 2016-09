Markus Kattner vecht ontslag bij FIFA aan

Door: redactie

27/09/16 - 19u06 Bron: Belga

Markus Kattner. © reuters.

Markus Kattner, voormalig secretaris-generaal ad interim bij de FIFA, vecht zijn ontslag aan bij een arbeidsrechtbank in Zürich. De Duitser werd op 23 mei de laan uitgestuurd bij de Wereldvoetbalbond.

Kattner, die eveneens financieel directeur was, beschouwt zijn ontslag als "ongerechtvaardigd", zo meldt een bron dicht bij het dossier aan het persagentschap AFP. Hij werd aan de deur gezet omdat hij zich volgens de FIFA niet aan de afspraken in zijn arbeidscontract hield. In juni verklaarde de FIFA dat ex-voorzitter Sepp Blatter, voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke en Kattner tussen 2011 en 2015 zichzelf bonussen en andere compensaties, ter waarde van 80 miljoen dollar (ongeveer 71,3 miljoen euro), uitbetaald hebben.