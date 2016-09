FIFA legt voormalige bobo levenslange schorsing én stevige geldboete op

Thomas Lissens

9/09/16 - 16u39 Bron: Belga

Jeffrey Webb. © ap.

De ethische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft een levenslange schorsing uitgesproken tegen voormalig vicevoorzitter Jeffrey Webb. De schorsing geldt in alle voetbalgelieerde activiteiten en gaat onmiddellijk in. Hij moet ook een geldboete van één miljoen Zwitserse frank ophoesten.

De 51-jarige Webb, afkomstig uit de Kaaimaneilanden en één van de spilfiguren in het omkoopschandaal rond de FIFA, gaf eerder toe zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptie.



De Zwitserse politie hield Webb, samen met zes andere FIFA-verantwoordelijken, in mei vorig jaar aan op verdenking van corruptie. In juli werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De voormalige voorzitter van de CONCACAF (de federatie van Noord- en Midden-Amerika & de Caraïben) is schuldig bevonden aan onder andere fraude en witwaspraktijken. Ook zou hij meerdere malen steekpenningen ontvangen hebben. Webb gaf tegenover een Amerikaanse rechter toe misbruik gemaakt te hebben van zijn positie als voorzitter om zichzelf te verrijken.