FIFA opent nieuw onderzoek naar Blatter, Valcke en Kattner

Door: redactie

9/09/16 - 14u10 Bron: Belga

Sepp Blatter en Jérôme Valcke in betere tijden. © afp.

De voorzitter van de onderzoekskamer van de ethische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA, Djimbaraye Bourngar, heeft vandaag een nieuwe formele procedure geopend tegen voormalig voorzitter Sepp Blatter, voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke en voormalig financieel directeur Markus Kattner. Dat liet de FIFA weten op haar website.

"Er wordt een onderzoek geopend naar mogelijke schendingen van artikels 13 (algemene gedragsregels), 15 (loyaliteit), 19 (belangenvermenging), 20 (aanbieden en aannemen van geschenken en andere voordelen) en 21 (omkoping en corruptie) van de Ethische Code van de FIFA", meldt het persbericht. De overtredingen slaan op de bonussen die Blatter, Valcke en Kattner elkaar toekenden, net als verschillende andere voordelen in hun contracten. Verder wordt ook onderzocht of voormalig financieel directeur Kattner artikel 16 (confidentialiteit) heeft verbroken.



Eind december 2015 werd Blatter door de ethische commissie van de FIFA al geschorst voor acht jaar. Reden was een schimmige deal tussen hem en Michel Platini van 1,8 miljoen euro. De beroepscommissie van de FIFA bracht de schorsing van Blatter terug tot zes jaar.



Valcke werd twaalf jaar geschorst wegens corruptie en fraude, terwijl Kattner begin juni voor financieel "wangedrag" aan de deur werd gezet door de FIFA.