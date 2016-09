Infantino staat open voor 40 teams bij WK van 2026

Redactie

FIFA-president Gianni Infantino staat open voor een WK met 40 teams in 2026, dat wordt georganiseerd door meerdere landen. Dat zei de Zwitser tegen persbureau The Associated Press.

Infantino gaf te kennen een WK georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico te zien zitten. De kans is groot dat de Noord-Amerikaanse driehoek gaat proberen om de organisatie van het evenement binnen te halen.



De laatste keer dat een land uit de voetbalbond CONCACAF (Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben, red.) een WK organiseerde, was in 1994. Toen werkten 24 landen het toernooi af in de Verenigde Staten.



Zoals Infantino in zijn campagne voor het voorzitterschap van de FIFA al aankondigde, is hij voorstander van uitbreiding van het aantal WK-deelnemers en van een organisatie over meerdere landen. "Die onderwerpen zullen zeker worden besproken", aldus Infantino, die ook wijst naar het EK van 2020 dat door dertien landen wordt georganiseerd.



"Dus er is volgens mij geen limiet, zolang het goed is voor het voetbal. En het is waar dat de CONCACAF al lang geen WK meer heeft georganiseerd."



Toernooien zijn meer dan een competitie

In 2020 wordt bepaald wie het WK gaat organiseren. "Alles is nog open. Mijn mening over 40 teams bij een WK is nog niet veranderd", aldus Infantino, die in zijn tijd bij de UEFA er mede voor heeft gezorgd dat het afgelopen EK met 24 teams werd gespeeld in plaats van met zestien. Infantino: "Je ziet wat dat voor enthousiasme opwekte in vele landen. We moeten realiseren dat zulke toernooien veel meer zijn dan een competitie. Ze zijn sociale evenementen voor de hele wereld."