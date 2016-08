IS verbiedt scheidsrechters, gekwetste spelers mogen wraak nemen

Bewerkt door: LB

1/09/16 - 15u46 Bron: Daily Mail

Een IS-gelieerde website verspreidde in januari 2015 deze foto waarop een aanhanger van Islamitische Staat in Raqqa voetballen uitdeelt aan kinderen. © ap.

islamitische staat Omdat ze zich aan de regels van de FIFA houden en niet aan de sharia, worden scheidsrechters verboden door terreurorganisatie IS. "Scheidsrechters oordelen niet volgens de wetten van Allah", zo klinkt het, en ze noemen de FIFA-spelregels "een schending van Allahs bevel". Volgens de nieuwe spelregels die IS uitvaardigde mogen gekwetste spelers wraak nemen.

Scheidsrechters worden gebannen in Syrisch gebied dat onder IS-controle staat. © photo news.

In Deir ez-Zor, één van de bolwerken van IS in Syrië, heeft de terreurgroepering scheidsrechters verboden bij de start van het nieuwe voetbalseizoen. Reden? Zij handhaven de regels van de FIFA en niet de shariawet. Commandanten van IS lieten de wedstrijdorganisatoren weten dat er geen scheidsrechters zouden toegelaten worden omdat hun beslissingen "niet in overeenstemming zijn met wat Allah heeft onthuld". Dat stelt het vanuit Groot-Brittannië opererende Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOMR).



Nieuwe spelregels

IS-cheffen stelden dat sommige FIFA-regels "een schending zijn van Allahs bevel en de soenna (één van de vier bronnen van het islamitische recht, red.)". Het is niet duidelijk welke regels in strijd zouden zijn met de islamitische wetten die de militanten volgen.



De cheffen hebben ook een reeks nieuwe regels opgesteld. Zo zou een gekwetste speler een compensatie kunnen eisen of wraak nemen op zijn tegenstander. De nieuwe regels moeten aangenomen worden voor het nieuwe seizoen in de competitie in de regio rond Deir ez-Zor.



"We hebben nog geluk dat we niet onder de FIFA spelen, of IS zou alle wedstrijden verboden hebben en niet enkel de scheidsrechters", verklaarde een speler tegen het SOMR.



IS verbiedt ook een reeks andere activiteiten in gebieden die onder hun controle staan, zoals dansen, roken en het kijken naar buitenlandse tv-zenders. Regelmatig legt de IS-top nieuwe wetten en straffen op. Overtreders kunnen onthoofd, gegeseld, levend verbrand of gestenigd worden.