1/09/16 - 13u23 Bron: ANP

© epa.

Het Zwitserse gerecht is een onderzoek gestart naar de financiële handel en wandel van Franz Beckenbauer bij de toewijzing van het WK voetbal aan Duitsland in 2006. De Duitse voetbalicoon wordt verdacht van fraude en het witwassen van geld.

De Zwitserse autoriteiten bevestigden dat een publicatie in het tijdschrift Der Spiegel de aanleiding is voor het onderzoek. Het betreft een reeks dubieuze betalingen van in totaal 10 miljoen Zwitserse franken tussen 2002 en 2005.