FIFA-voorzitter Infantino krijgt jaarsalaris van 1,38 miljoen euro (en dat is véél minder dan Blatter)

Bewerkt door: Glenn Bogaert

31/08/16 - 20u55 Bron: Belga

© ap.

Gianni Infantino, voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, zal jaarlijks 1,5 miljoen Zwitserse frank (1,38 miljoen euro) verdienen. Dat heeft de FIFA vandaag bekendgemaakt. Het loon van de 46-jarige Zwitser is minder dan een kwart van wat zijn voorganger Sepp Blatter verdiende.

© epa.

Voorts meldde de FIFA dat Infantino wel gebruik zal kunnen blijven maken van enkele "voordelen in natura", zoals gratis vervoer en onderdak, en een maandelijkse vergoeding van ongeveer 1.800 euro voor de onkosten die hij als voorzitter maakt.



Geen bonussen

Tot slot deelde de Wereldvoetbalbond nog mee dat Infantino in 2016 niet zal kunnen rekenen op bonussen, maar dat daar mogelijk vanaf 2017 opnieuw verandering in komt.



"Beledigend voorstel"

Over het salaris van Infantino, die sinds februari dit jaar aan het hoofd van de FIFA staat, is al lange tijd veel te doen. Tijdens een bestuursvergadering zou hij een eerder voorstel van ruim 1,8 miljoen euro beledigend hebben genoemd. Volgens Infantino sprak hij echter destijds niet over de hoogte van zijn salaris, maar over de procedure.