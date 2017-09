Deze dingen staan waarschijnlijk niet in je cv

Joni Horemans

Zes seconden krijg je gemiddeld om een rekruteerder te overtuigen met je cv. Springt er in die korte tijdspanne niets in zijn/haar oog, wordt je cv geklasseerd als oninteressant en is je kans op de job verkeken. Het is dus erg belangrijk om meteen de aandacht te trekken. Dat doe je uiteraard met je kwaliteiten en ervaring, maar ook met de juiste woorden. Deze cruciale details maken het verschil.

Bescheidenheid = doodzonde

Liegen op je cv is natuurlijk not-done, maar ook bescheidenheid is absoluut uit den boze! Een goed jobhunter mag zijn prestaties of aandeel in een project nooit minimaliseren. Tenzij de realiteit niet anders toelaat, vermijd je dus afzwakkende termen zoals 'geholpen' of 'geassisteerd', maar kies je voor woorden die je betrokkenheid correct weergeven. Heb je een belangrijke rol gespeeld, laat dat dan blijken. 'Geleid' of 'verantwoordelijk voor onderdeel x' klinken veel beter dan een simpel 'meegewerkt aan'.



€1.000.000

Waar mogelijk gooi je er straffe resultaten tegen aan om je kwaliteiten te staven. Geef daarbij exacte bedragen of aantallen, want cijfers zeggen meer dan woorden. In plaats van louter een 'winstgevend' project coördineerde je dus bijvoorbeeld een project dat het bedrijf '1.000.000€' heeft opgeleverd. Harde cijfers doen het op alle vlakken goed. Heb je een team aangestuurd, vermeld dan dus zeker hoeveel man er precies onder je stond.



Toegevoegde waarde

Moet je je cv snel updaten en heb je niet onmiddellijk toegang tot de correcte cijfers? Voeg dan een zinnetje toe dat de meerwaarde die je voor je vorige werkgever hebt betekend samenvat. Denk aan 'strategie ontwikkeld om meer klanten aan te trekken' of 'veiligheid van de werknemers verbeterd'.



Gepaste stijl

Het doel van je sollicitatie is natuurlijk aantonen dat je de geknipte nieuwe medewerker bent voor een bepaald bedrijf. Let daarom goed op de manier waarop je uitverkoren werkgever zelf communiceert in zijn vacatures en op de website. Lees de bedrijfswaarden erop na en besteed aandacht aan de formuleringen en woordkeuzes in deze tekst. Als je op je cv eenzelfde schrijfstijl hanteert, heb je gegarandeerd een streepje voor.



Sterke werkwoorden

Het doorsnee cv barst van de standaardzinnen en clichés. Probeer die uitgeholde zinsneden te vermijden en ga waar mogelijk op zoek naar een origineel alternatief. Gewoon al de keuze voor een sterk en actief werkwoord is reeds een begin. Gebruik dus niet voor de zoveelste keer 'gewerkt' of 'bijgedragen', maar geef de voorkeur aan een minder afgezaagd, krachtig synoniem. Het laat je cv in no time veel frisser én interessanter ogen!



Wist je dat een recruiter in tien tot vijftien seconden bepaalt of je in aanmerking komt voor een job? Je zorgt er dus maar beter voor dat je meteen de juiste indruk maakt. Met deze gids loodsen we je stap voor stap naar een parel van een cv. Wil je meteen een inspirerend voorbeeld zien? Download dan ons voorbeeld-cv.



