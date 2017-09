Welke studies doe je best om later goed te verdienen?

Koen Mortelmans

Over studiekeuze versus de noden van de arbeidsmarkt wordt bij de start van een nieuw academiejaar altijd veel geschreven - vooral dan over hoe ze beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Vacature.com zocht uit met welke studierichtingen het populairst zouden zijn als de werkgevers het voor het zeggen hadden en aan welk loonpakket je je mag verwachten.

Volgens de meest recente cijfers uit de Salarisenquête van vacature.com verdient de houder van een masterdiploma 56% meer en een bachelor 13% meer dan het Belgisch loongemiddelde van 3.401 euro bruto. Achter die cijfers schuilen echter grote verschillen per studierichting. Met een diploma in één van de zogenaamde STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) verdien je - als starter tenminste - nog altijd het meest.



Voor mensen zonder diploma of met een erg laag diploma is het heden dan weer minder rooskleurig dan het verleden: waar onze ouders en grootouders zich nog puur op basis van intelligentie, inzet en ervaring naar een leidinggevende positie aan de top konden werken, is dat vandaag voor mensen zonder diploma quasi onmogelijk geworden.



Loontrekkenden die enkel een diploma secundair onderwijs hogere graad bezitten, verdienen in dit land 10% minder dan het algemeen gemiddelde. Een werknemer met een diploma lager onderwijs, secundair onderwijs lagere graad of zonder diploma, verdient 20% minder dan het algemeen gemiddelde.



Goede versus slechte studiekeuze

VDAB publiceert in haar jaarlijkse schoolverlatersrapport welke richtingen 'goed in de markt liggen'; de studenten die deze opleidingen volgden, vonden binnen het jaar na afstuderen werk. De meeste zijn intussen nagenoeg bekend; elektriciteit, informatica, verpleegkunde, diverse (hoog)gespecialiseerde technische opleidingen, ingenieursopleidingen, tandheelkunde, geneeskunde, rechten, enz. Die lijst vertelt natuurlijk ook niet alles. Zo zullen sommige gereputeerde opleidingen, zoals arts en tandarts, ook niet voor iedere student tot een dikbetaalde job leiden. Andere functies, zoals commerciële jobs, zijn dan weer in beperkte mate verbonden aan gelijknamige studietrajecten. En soms worden dergelijke adviezen onbedoeld grappig. Zo omschreef de studiedienst van de VDAB de opleiding geschiedenis enkele jaren geleden nog als een echt kneusje onder de masteropleidingen. Dat vonden ze toch wat vreemd klinken op het stadhuis van Antwerpen, waar op dat moment drie niet onbelangrijke plaatsen (met name: de burgemeester, de schepen van de haven en de OCMW-voorzitter) ingenomen werden door... jawel, historici.



Welke diploma's zien de hr-professionals het liefst?

Uit een rondvraag blijkt dat, als het gaat over niet-technische functies, vooral afgestudeerden uit de rechten en de toegepaste economische wetenschappen streepjes voor hebben. Wie daarnaast nog een paar jaar studies aan een gerenommeerde buitenlandse universiteit of hogeschool kan voorleggen, krijgt tijdens een sollicitatieprocedure ook extra aandacht.



En dan zijn er de eeuwige knelpuntberoepen en dus -studies: ICT, zorg en een waaier aan technologische richtingen. Eerder deze maand berichtte technologiefederatie Agoria dat het aantal studenten dat begint aan een technologiestudie aan een Vlaamse hogeschool of universiteit, lijkt te stagneren. Wat zeer problematisch is, wetende dat het net die profielen zijn waar een zwaar tekort aan is/ontstaat op de arbeidsmarkt.



