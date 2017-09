Regering werkt aan "zachte landingsbanen" voor mensen met een zware job

EB

De federale regering wil werk maken van zachte landingsbanen. Mensen met zware jobs die na hun zestigste minder gaan werken, zouden in ruil een premie van hun werkgever krijgen waarop geen sociale lasten worden betaald. Voor de staat is het voordeel dat de betrokkenen langer blijven werken en bijdragen en niet hoeven terug te vallen op een pensioen of uitkering, legt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) uit.