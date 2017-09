Bachelors vinden even makkelijk een eerste job als masters

Hermien Vanoost

'Minstens een bachelordiploma'. Je komt het zinnetje dezer dagen in heel veel vacatures tegen, alsof er tussen bachelors en masters helemaal geen verschil is. Is dat in de praktijk ook zo? Kan je met een bachelor dezelfde carrière uitbouwen en evenveel verdienen als met een master?

"Ik kan echt niet zeggen dat masters per definitie ambitieuzer zijn dan bachelors." Julie Fobe, Acerta

Hoe hoger het diploma, hoe makkelijker de sprong naar de arbeidsmarkt. Elk jaar opnieuw is dat de conclusie die je in het schoolverlatersrapport van de VDAB kunt lezen. Om daartoe te komen volgt de Vlaamse arbeidsbemiddelaar gedurende een jaar het doen en laten van pas afgestudeerden op. De kloof tussen laag- en hooggeschoolden kan bijna niet groter zijn: bij de jongeren zonder diploma secundair onderwijs is één jaar later nog ruim 30 procent werkzoekend, bij de hooggeschoolden is dat minder dan 5 procent (cijfers 2015-2016).



Even vlotte entree

Opvallend, of de jongere nu een bachelor- of masterdiploma op zak heeft, maakt geen verschil voor zijn kansen op een eerste job. In beide gevallen maakt ie een vlotte entree op de arbeidsmarkt (al zijn er wel grote verschillen al naargelang het studiedomein). Dat bachelors net zo gegeerd zijn als masters, bevestigen de werkgevers ook zelf. Ter voorbereiding van dit artikel spraken we met de rekruteringsverantwoordelijken van PepsiCo, Dewaele Vastgoedgroep, Acerta, BNP Paribas Fortis en Paradigmo (een IT Service Provider uit Brussel). Allemaal geven ze aan dat ze hun vacatures voor starters (gericht op algemene profielen, dus niet gelinkt aan specifieke beroepen zoals artsen of juristen) openstellen voor zowel bachelors als masters. Paradigmo vermeldt in zijn vacatures zelfs helemaal geen diploma-eisen meer. "We doen dat om duidelijk te maken dat motivatie het allerbelangrijkste is", klinkt het bij zaakvoerder OLIVIER NAVEAU. "Natuurlijk zullen kandidaten een bepaald leervermogen moeten hebben om onze materie in de vingers te krijgen, maar dat wordt tijdens de selectie snel duidelijk." En hoe zit het dan met die slaagkansen van de bachelors? Raken ze vlot door de testen? Daar zien we tussen de werkgevers toch verschillen opduiken. Bij PepsiCo bijvoorbeeld ondervinden ze dat masters meestal beter uit de (analytische) testen komen dan bachelors, bij Acerta en Dewaele Vastgoedgroep is de balans eerder fiftyfifty. "Dat zal met de aard van de functies en de bedrijfscultuur te maken hebben", verklaart CAROLIEN DEWITTE van Dewaele Vastgoedgroep. "De vraag is vooral naar wie je als organisatie op zoek bent. Praktische, hands-on werknemers die elkaar ondersteunen of strategische denkers die individueel verantwoordelijkheid nemen? Dat masters gemiddeld genomen beter scoren op dat laatste, is niet zo verrassend."



Je moet het nog waarmaken ook

Volgende vraag dan: rijdt de trein sneller voor masters dan voor bachelors? Groeien ze met andere woorden makkelijker door? Wie de statistieken opvraagt, zal inderdaad vaststellen dat masters gemiddeld genomen vaker in beleidsbepalende jobs met eindverantwoordelijkheid belanden. Dat masters licht in het voordeel zijn als het over jobgroei gaat, komt ook in internationaal onderzoek naar boven. Dankzij hun theoretische achtergrond blijken ze beter gewapend om met verandering om te gaan. Hun brede basis helpt hen om op bepaalde ontwikkelingen in te spelen, een voordeel dat de praktisch opgeleide bachelors minder hebben. "Toch is een masterdiploma geen garantie op een hoge functie", reageert DIETER VERHAEST, docent arbeidseconomie aan de KULeuven. "Beginnende masters missen praktische kennis en krijgen (doorgaans toch) niet meteen grote verantwoordelijkheid. Bedrijven werven hen vooral aan omwille van het groeiperspectief. Maar de ene zal dat waarmaken, de andere niet." Vooral niet zwart-wit denken is wat de ervaring van JULIE FOBE van HR-dienstverlener Acerta leert. "Ook bachelors kunnen positief verrassen. Ik kan echt niet zeggen dat masters per definitie ambitieuzer zijn dan bachelors en makkelijker opklimmen. Ik voel die drang evenzeer bij onze bachelors. En omgekeerd hebben wij ook masters aan boord die vooral op stabiliteit uit zijn en niet de honger naar groei hebben."



Loon naar werken, niet naar diploma

En dan is er natuurlijk nog het salaris. Een snelle blik op de startlonen vermeld op onze website leert dat de hoogste bedragen bestemd zijn voor schoolverlaters met een masterdiploma, met op kop de richtingen geneeskunde, farmaceutische wetenschappen en burgerlijk ingenieur (ongeveer 3.000 euro bruto). De conclusie lijkt dus dat als je van bij de start veel wilt verdienen, je toch best dat masterdiploma op zak steekt. De werkgevers zelf nuanceren dat. "Niet het diploma, maar wel de functie bepaalt de hoogte van het loon", vertelt Julie Fobe. "Wij werken daarvoor met een functieclassificatiesysteem. De veertig schoolverlaters die pas op onze payroll academy gestart zijn, krijgen bijvoorbeeld allemaal hetzelfde loonpakket. Het maakt niet uit of ze nu een bachelor of een master behaald hebben. Hetzelfde kan je zeggen over de evolutie van hun loon. Dat zal stijgen al naargelang de prestaties die ze neerzetten en de competenties die ze verwerven. Een bachelor kan bij ons dus net zo goed sneller stijgen dan een master." Moraal van het verhaal: door de band genomen zal je inderdaad meer masters in hogere functies en met een hoger salaris vinden. Toch kan je niet stellen dat masters per definitie meer carrière maken en meer verdienen dan bachelors. "Het draait in de praktijk immers niet alleen om dat blaadje papier, maar ook en misschien vooral om de attitude", duidt HILDE BRACKEVA van BNP Paribas Fortis. "Als werknemers intellectuele nieuwsgierigheid aan de dag leggen, dan is er veel mogelijk."



Bij de overheid is je diploma wél doorslaggevend

Terwijl werkgevers in de privé voor veel functies zowel een bachelor als een master in overweging nemen, is dat bij de overheid niet het geval. "Dat komt omdat wij gebonden zijn aan regelgeving", verklaart ELLEN DE NAEYER, HR-verantwoordelijke bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. "Als overheid moeten we te allen tijde transparant zijn. De enige voorwaarden die we bij selecties mogen stellen, hebben te maken met diploma en ervaring. Iedereen die aan die eisen voldoet, moeten we uitnodigen."



Opklimmen is voor masters

In 2016 had 39 procent van de nieuwkomers bij de federale overheid een master- (A-niveau) en 23 procent een bachelordiploma (B-niveau). "Gaat het om een functie met beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid, dan zoeken we bijna altijd een master", vertelt De Naeyer. "Bachelors komen in dat geval niet in aanmerking." Alleen als het gaat om een knelpuntberoep kan er hierop een uitzondering gemaakt worden. Een bachelordiploma kan dan voldoende zijn, maar dan zal de sollicitant wel een relevant aantal jaren professionele ervaring moeten kunnen aantonen. Opklimmen in de organisatie is bij de federale overheid in principe ook alleen voor masters weggelegd. Wel kan je als bachelor deelnemen aan een bevorderingsselectie, waardoor je uiteindelijk ook op niveau A tewerkgesteld kunt worden (en meer loon kunt ontvangen).



