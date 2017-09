In deze jobs is leeftijd juist een troef

Matthias Van Milders

21/09/17

Werk vinden als 45-plusser, het is niet altijd evident. In je zoektocht naar een job kom je heel wat drempels tegen. Toch zijn er een aantal jobs waar jouw leeftijd en ervaring troeven zijn.

Consultant

Tijdens jouw loopbaan bouwde je veel ervaring en expertise op. Die kan je doorgeven aan anderen in een functie als consultant. Je staat dan niet meer zelf op de vloer, maar toch blijf je aan de slag in een sector die je goed kent.



Zorgkundige

Veel 45-plussers willen zinvol werk en dat vind je bijvoorbeeld in een job als zorgkundige. Jouw werk betekent echt iets voor andere mensen. Bovendien zijn er in de zorgsector geregeld nieuwe vacatures waarvoor men graag ook 45-plussers in dienst neemt. Ben je al langer actief in de sector, dan kan je in aanmerking komen voor een landingsbaan.



Zelfstandige

Je eigen baas zijn, het is misschien ook jouw droom. 45-plussers zitten in een goede positie om de stap te zetten naar het bestaan als zelfstandige. Er is wat meer tijd nu de kinderen ouder zijn, de financiële ademruimte is vaak wat groter en je hebt een pak ervaring om op terug te vallen. Na al die jaren in loondienst ben je misschien wel toe aan een bestaan als zelfstandige. Je hebt veel vrijheid en een grotere kans om te doen wat je graag en goed doet.



Trainer

Je kennis en ervaring doorgeven aan anderen, dat doe je als trainer. Met wat jaren op de teller kan je studenten of beginnende werknemers een zetje geven in de goede richting. Ook in het onderwijs kan jouw ervaring een bijzondere troef zijn. Geen wonder dat je heel wat 45-plussers vindt in het Vlaamse lerarenkorps.



IT'er

Het mag misschien verrassend zijn, maar ook in een hoogtechnologische sector als de IT is er werk voor 45-plussers. Bijscholen om bij te blijven is een must, maar dat geldt ook voor je jongere collega's. Bovendien is de 45-plusser van vandaag al lang geen digibeet meer. Ook in de IT kan je jouw ervaring en motivatie dus volop uitspelen.



