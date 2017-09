Het pendelgedrag van de Belg: per fiets, per trein of toch maar met de auto?

Joni Horemans

Een werkdag van acht uur bestaat voor de meesten van ons slechts op papier. Tel daar de tijd bij die nodig is om van thuis tot op het werk te raken en we spenderen dagelijks al snel een uur langer aan onze job.

Wie is de Belgische pendelaar? Hoeveel kilometer vreet hij dagelijks? Wat is het vervoermiddel bij uitstek? En evolueren we al wat meer richting fietsen naar het werk? Vacature.com neemt het pendelgedrag van de Belg anno 2017 onder de loep.



Een uur onderweg

In het kader van een representatief onderzoek naar de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van werknemers bevraagt SD Worx jaarlijks 2500 Belgen omtrent hun woon-werkverkeer. Hieruit blijkt dat we om op het werk en terug te raken in 2017 gemiddeld 36,7 kilometer afleggen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen we het op 33,4 kilometer hielden en 2015, toen we afklokten op 32,9 kilometer. De doorsnee Belg resideert tegenwoordig dus op zo'n 18 kilometer van zijn job. 33,4% van onze landgenoten pendelt dagelijks een boven gemiddelde 40 kilometer of meer, terwijl 13% binnen een straal van 2 kilometer woont. Nog eens 13,1% legt 5 à 9 kilometer af tussen werk- en woonplaats.



Nemen we de pendeltijden erbij, zien we dat de Belg dit jaar gemiddeld 61,58 minuten onderweg is om naar het werk te gaan en terug. Het gros van de Belgen (21,4%) heeft 30 tot 44 minuten nodig. Slechts 7,3% doet er minder dan een kwartier over, maar het dubbele hiervan, 15,2%, spendeert iedere werkdag twee uur of meer in het verkeer.



De gemiddelde pendelaar is een man uit Waals-Brabant

De typische pendelaar is - weinig verrassend - een man. Waar de meerderheid van de vrouwen (53%) op minder dan 10 kilometer van het werk woont, is dit bij mannen slechts bij 39% het geval. Walen pendelen volgens de studie het meest, met de provincie Waals-Brabant op kop. Maar liefst 42,5% werkt er niet in de eigen provincie. West-Vlamingen zijn het trouwst aan hun eigen streek: slechts 8,6% begeeft zich over de provinciegrenzen voor zijn/haar job. Ze worden op de voet gevolgd door de inwoners van Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 89,1% binnen de eigen agglomeratie werkt.



Grote regionale verschillen

De afstand tot het werk verklaart voor een deel ook de grote regionale verschillen wanneer we kijken naar de manier waarop werknemers zich naar het werk begeven. In Wallonië moet men de grootste afstanden naar het werk overbruggen, en dus verplaatst 80% van de werknemers er zich met de auto. In Brussel blijkt het openbaar vervoer het populairst en fietsen naar het werk is dan weer vooral een Vlaamse aangelegenheid. 14% van de Vlamingen trapt naar het werk (Brugge is groepsleider met maar liefst 25%!), tegenover amper 1% en 4% van de Walen en Brusselaars. Ook dat heeft logische verklaringen: tenzij je klimkampioen bent, is fietsen geen pretje in het zuiden van het land en in Brussel gaat het om een parkeerplaats vechtend verkeer dan weer meestal nóg trager dan een gepensioneerde wielertoerist op een steile helling, waardoor het openbaar vervoer er vaak de snelste optie is.



Het stadseffect

Volgens een rapport van de FOD Mobiliteit heeft de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in een regio trouwens de grootste impact op de manier waarop mensen naar het werk gaan. Hun diagnostiek woon-werkverkeer van 2014 toont aan dat in de 3000 minst goed gelegen gebieden nauwelijks 2% werknemers het openbaar vervoer gebruikt om op het werk te raken, terwijl in de 471 best gelegen eenheden - waaronder het centrum van Brussel - meer dan 70% van de werknemers tram, trein of bus neemt. Slechts 25% kiest daar voor de auto.



Eenzelfde fenomeen zien we terug wanneer we de verstedelijking in acht gaan nemen. In de grootste steden van België (die doorgaans ook beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer) rijdt slechts 53,4% met de wagen naar het werk, tegenover 76,1% van de werknemers in de minst bevolkte gebieden.



Fiets in de lift

Het rapport stelt verder vast dat het aantal maatregelen van grote bedrijven en openbare instellingen om de mobiliteit te verbeteren sinds 2005 voortdurend stijgt. De helft van de ondervraagde bedrijven biedt gratis openbaar vervoer aan en maar liefst 86% geeft hun personeel een fietsvergoeding. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2005. De maatregelen hebben een positieve tot zeer positieve impact op het gebruik van openbaar vervoer en fiets, waardoor het aandeel van de auto daalt.



Een studie van SD Worx uit 2016 bevestigt dat de fiets(vergoeding) in de lift zit. De HR-dienstverlener bestudeerde 600.000 contracten van werknemers in de privésector en ontdekte dat het aantal medewerkers dat een fietsvergoeding krijgt ten opzichte van 2008 met 16% is toegenomen. Het gaat vooral om werknemers in Vlaamse bedrijven. In Waalse en Brusselse privébedrijven is de fietsvergoeding nog niet ingeburgerd.



Fileloze toekomst?

Het aantal vergoedingen voor openbaar vervoer steeg eveneens met 12%, maar ook de bedrijfswagen blijft met een toename van 4% populair. Als een van de meest populaire loonvoordelen is de bedrijfswagen immers nog steeds fiscaal voordelig. Er zijn wel oplossingen in de maak volgens Veerle Michiels, juridisch adviseur bij SD Worx: de aangekondigde fietsvergoeding voor snelle elektrische fietsen, de nakende wijzigingen in de vennootschapsbelasting (rond aftrekbaarheid bedrijfswagen en brandstofkosten) en een flexibel mobiliteitsbudget dat werknemers in staat stelt de bedrijfswagen (gedeeltelijk) in te ruilen voor een ander vervoermiddel of voor meer nettoloon. Zo evolueren we hopelijk naar een meer groene en fileloze toekomst, en niet tegen het slakkengangetje van een firmawagen in de ochtendspits.



TIP! Waarom je werkgever niet om een elektrische fiets(vergoeding) vragen? Je vindt tal van tips in onze handige gidsen.



