Een job in Oost-Vlaanderen? In deze sectoren maak je de grootste kans

Matthias Van Milders

12/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Het afgelopen jaar waren er in Oost-Vlaanderen bijna 254.000 nieuwe vacatures, aldus de VDAB. Maar in de ene sector is er meer werk dan in de andere. Ontdek in dit lijstje de sectoren waarin je de grootste kans hebt.