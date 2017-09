Ook na nieuwe fiscale aanpak blijven bedrijfswagens aantrekkelijk

Koen Mortelmans

Alle Belgische bedrijven samen hadden einde 2015 425.000 personenwagens ingeschreven voor hun loontrekkende medewerkers. Deze zogenaamde 'bedrijfswagens' maken bij heel wat bedrijven deel uit van het verloningspakket. Door de fiscale behandeling ervan is dit zowel voor de ondernemingen als voor de gebruikers -mits ze de wagen effectief en regelmatig gebruiken- lucratiever dan een traditionele loonsverhoging.

Car of cash

Een van de belangrijkste bezwaren tegen het huidige systeem is dat dit het autoverkeer stimuleert. Daarom wil de regering vanaf 1 januari 2018 combineren met de keuzemogelijkheid voor een netto geldbedrag. Dit alternatief zou alleen gelden voor wie nu al met een bedrijfswagen rijdt en die inlevert. Bovendien moet de werkgever het er ook mee eens zijn. Het geldbedrag wordt gebaseerd op de cataloguswaarde van de wagen, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. Na een jaar wordt het systeem geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar zelfstandigen.



Achterdeur dicht

Heel wat bedrijven bieden (sommigen van) hun medewerkers niet alleen een wagen aan, maar ook een tankkaart. De fiscus beschouwt dit als een loonkost. Daarom mocht de werkgever 17% van de kosten voor het hele 'voordeel van alle aard' niet aftrekken van zijn bedrijfswinst. OP 1 januari 2017 is dit percentage opgetrokken tot 40%. Voor de werknemers maakte geen verschil, tenzij hun baas om de tankkaart introk. Overigens spreekt de wet terzake niet van tankkaarten, maar van brandstofkosten, zodat er geen achterdeurtje open blijft voor bij de werkgever ingeleverde tankbonnetjes.



Uitstoot

Een derde aanpassing - na die van 2017 en die van 2018 - is gepland voor 2020. Dan wordt de aftrekbaarheid van bedrijfswagens -voor de werkgevers - nog meer dan nu afhankelijk van de uitstoot. De meest vervuilende wagens zullen het duurst worden, maar tegelijk wordt de huidige 120%-aftrekbaarheid van elektrische wagens teruggebracht tot 100%. Ook deze maatregel raakt de werknemers niet rechtstreeks, maar zal wel het aankoopverantwoordelijken in de bedrijven beïnvloeden. Voor hen is de restwaarde na de vijfjarige afschrijving belangrijk. Die kan naargelang de wagen erg gaan verschillen zodra de nieuwe manier om de emissies te meten wordt goedgekeurd.



De details staan nog niet op punt en dus ook nog niet goedgekeurd door de regering of het parlement. "De technische bespreking van de wetteksten zal pas na de zomer beginnen," aldus Ferry Comhair, woordvoerder van minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij verwacht ook niet dat er later nog meer ingrepen zullen gebeuren rond autofiscaliteit. "De huidige hervorming rationaliseert heel sterk," stelt hij.



Twijfel

Frank Van Gool, voorzitter van Renta, de federatie van autoleasebedrijven, vindt het jammer dat er allerlei maatregelen worden aangekondigd zonder specifieke details. "Een vervelende zaak voor ondernemers en medewerkers die nu hun keuzes moeten maken," vindt hij. "Ik vrees zelfs dat de regeling voor cash in plaats van een wagen tegen 1 januari 2018 nog niet op punt zal staan."



Volgens Van Gool zal het voor de meeste betrokken werknemers voordeliger blijven om voor de wagen te kiezen. "Alleen wie erg weinig kilometers met de wagen aflegt is beter af met het geld. En hoe meer je rijdt, hoe voordeliger een bedrijfswagen wordt. Omdat de precieze modaliteiten nog niet bekend zijn, neem ik de bedragen die sommige kranten vernoemen met een korreltje zout. Ruw geschat kan je het gebruik van een bedrijfswagen vergelijken met een netto extra loon van 300 tot 800 euro per maand."



Langetermijnvisie wenselijk

"Bedrijfswagens vormen de hoofdmoot van onze verkoop in België," zegt Pieter De Wit, woordvoerder van BMW Group. "Voor ons, voor fleet managers én voor de bestuurders van bedrijfswagens is het belangrijk dat de overheid een langetermijnvisie hanteert. Daarbij moet zeker ook aandacht zijn voor het rijprofiel en de mobiliteitsbehoeften van de eindgebruiker. De dieseltechnologie heeft -in weerwil van de huidig negatieve vibes- haar verdiensten. Ze heeft met de nieuwste Euro6 norm ook grote stappen vooruit genomen. Bedrijven moeten die optie kunnen blijven aanbieden, naast door benzine of elektrisch aangedreven wagens en andere vormen van mobiliteit. De overheid moet er echter over waken dat de eindgebruikers en de fleeteigenaars niet afgestraft worden door updates aan de fiscaliteit na het vastleggen van een bepaalde keuze."



