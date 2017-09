Give me the money! Aan de slag in de bank- en verzekeringswereld

Laure Boterdaele

6/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Is werken in een bank of in verzekeringen iets voor jou? Dan wil je wellicht ook weten welk salaris daar aan verbonden is en wat de meest voorkomende extralegale voordelen zijn. Banken zijn aantrekkelijke werkgevers en daar spelen de extra vakantiedagen en bankholidays zeker een rol in. De bank en verzekeringen sector is daarnaast ook de derde best betalende sector in België!