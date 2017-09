Doodgaan van verveling is zo gek nog niet

Redactie vacature.com

4/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Leest u dit (al dan niet) stiekem op het werk omdat u niets om handen hebt? Geloof ons: die tijd kan u veel beter gebruiken! In samenwerking met KULeuven doet vacature.com onderzoek naar het fenomeen bore-out in België. Want letterlijk ziek worden van verveling: dat bestaat.

Stress op het werk lijkt wel dé ziekte van deze tijd. Steeds meer werknemers hechten belang aan zich goed voelen op het werk, en dus komen zowel de positieve beleving van werk als de negatieve - zoals burn-out en bore-out - veel meer in de aandacht. Bore-out is als fenomeen nog lang niet zo gekend als een burn-out, maar laat zich wel kenmerken door veel dezelfde symptomen. Wie een bore-out heeft, ervaart te weinig belasting op het werk, vindt geen uitdaging meer en werkt vaak onder zijn/haar niveau. En - het lijkt paradoxaal - dat leidt dus ook tot lusteloosheid, vermoeidheid, frustratie en een mogelijke depressie.



Doodgaan van verveling: de aloude uitdrukking liegt er niet om, al werd het fenomeen bore-out pas voor het eerst in 2007 beschreven door de Zwitserse onderzoekers Philippe Rothlin en Peter Werder. Volgens hen vertoont gemiddeld 15% van de kantoormedewerkers verschijnselen van een bore-out. In ons land bestaan er voorlopig nog geen concrete cijfers rond en daar willen we met dit onderzoek graag verandering in brengen.



Hoeveel werknemers zijn opgebrand? Hoe is het gesteld met verveling op het werk? Hoeveel Vlamingen gaan met plezier werken? Help ons de verveling van de Vlaming in kaart te brengen door anoniem onderstaande enquête in te vullen. De resultaten van het onderzoek leest u op 21 oktober in vacature.com magazine in uw krant. Wie meewerkt aan dit onderzoek, maakt kans op een Bongobon 'Hippe Hotels' ter waarde van € 139,99.



Neem deel!

Klik hier om de enquête in te vullen.