30/08/17 - 12u27 Bron: Belga

Ongeveer de helft van de werknemers die in 2015 zijn aangenomen bij Belgische bedrijven, heeft een deeltijds of flexibel contract gekregen. Dat besluiten professor Ludo Struyven en onderzoeker Tim Goesaert van het Leuvense Instituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven, na onderzoek van de ongeveer 600.000 aanwervingen op de Belgische arbeidsmarkt in 2015.

Van de mensen die in 2015 aan een job begonnen, kreeg 49 procent een voltijdse functie. Dat is 6 procent minder dan voor de economische crisis. "Werkgevers bieden steeds vaker korte en onregelmatige contracten aan, de zogenaamde flexwerkers", aldus Struyven. "Een vijfde van de aanwervingen gebeurt met een dergelijk contract." Een derde van de aanwervingen gebeurde dan weer in deeltijdse contracten.



Volgens de professor is terughoudend aanwerven kenmerkend voor een periode van economisch herstel na een diepe crisis, "maar toch is hier meer aan de hand", klinkt het in een persbericht. "Deze cijfers geven een structurele trend weer van een veranderende economie die meer nood heeft aan diverse tewerkstellingsvormen." Lees ook Meer interimjobs, maar ook meer kans op misbruik?

Deeltijds werken is niet zonder gevolgen

