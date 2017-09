Waarom je een echte held moet zijn om in het onderwijs te staan

Kristina Rybouchkina

1/09/17

Mama's en papa's mogen op 1 september hun kroost eindelijk weer toevertrouwen aan hun leerkrachten. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat onderwijzers niet alleen jouw kinderen onder hun hoede nemen, maar ook nog twintig andere? En dat ze heel die bende dag in dag uit moeten zien te motiveren? Een job in het onderwijs een pak veeleisender dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.

Ze moeten zich altijd voor 200% geven

Heb je een bureaujob, dan kan je het perfect verbergen als je eens niet veel hebt geslapen, of als je op maandagmorgen geen zin hebt om aan de werkweek te beginnen. Er is toch niemand die over je schouder meekijkt naar wat je precies uitspookt op je computer! Maar als je als leerkracht even wegdroomt en je aandacht laat verslappen... dan staat de klas binnen de kortste keren op stelten.



Ze moeten hun leerstof binnenstebuiten kennen

Wie regelmatig presentaties moet geven aan klanten, weet dat daar heel wat voorbereiding in kruipt. Hetzelfde geldt voor lesgeven. Zelfs wie al jaren in het onderwijs staat, moet nog lessen voorbereiden. Je moet tenslotte weten op welke pagina je de vorige keer bent geëindigd, welke oefeningen je al hebt opgelost in de klas en welke nog niet, je moet toetsen opstellen en je moet elk stukje van je leerstof te allen tijde binnenstebuiten kennen. En dan hebben we het nog niet over het vele verbeterwerk gehad.



Ze doen méér dan lesgeven

Kinderen zitten acht uur per dag op school. Daardoor ontstaat er automatisch een sterke vertrouwensband met sommige leerkrachten. Het gebeurt regelmatig dat leerlingen met vragen of problemen zitten, die ze liever op school ter sprake brengen dan thuis. Dat maakt dat leerkrachten meer moeten doen dan lesgeven. Vaak nemen ze ook de rol van opvoeder, psycholoog of adviseur op.



Ze kunnen geen opslag vragen

Ja, we zijn allemaal jaloers op de vakanties van de leerkrachten. Maar kunnen zij zomaar een snipperdag nemen om te gaan winkelen? Kunnen zij genieten van een goedkopere reis buiten het hoogseizoen? Kunnen zij besluiten om een paar dagen van thuis te werken? Neen. Bovendien maken onderwijzers geen aanspraak op een loonsverhoging of extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen als ze bijkomende taken op zich nemen of extra uren kloppen.



Ze geven de toekomst van onze kinderen mee vorm

Hoe je het ook draait of keert, leerkrachten drukken een belangrijke stempel op onze kinderen. Ze brengen hen nieuwe leerstof bij en ze dragen bij aan hun ontwikkeling. Als dat geen nobel werk is, weten wij het ook niet.



