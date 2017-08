In deze 10 jobs hoef je geen seconde te zwijgen

Matthias Van Milders

Kreeg jij op school vaak te horen dat je wat minder moest babbelen? Zet de kritiek van toen om in een sterk punt. Voor deze 10 jobs heb je als onverbeterlijke kletsmajoor een streepje voor.

Advocaat

Jef Vermassen, Sven Mary, Walter Van Steenbrugge: geen wonder dat je hen geregeld in tv-studio's ziet. Advocaten kunnen het dan ook goed uitleggen. Het is gewoonweg cruciaal voor de uitoefening van hun job. En dat niet alleen om te pleiten voor de rechtbank: veel zaken worden opgelost door bemiddeling en onderhandeling.



Commercieel adviseur

Sla er de vacatures voor commercieel adviseurs op na. De kans is heel groot dat je 'communicatieve vaardigheden' terugvindt in het gewenste profiel. Klanten zoeken en begeleiden, daarvoor ben je als babbelaar met commerciële feeling de geknipte persoon.



Leerkracht

Binnenkort start het nieuwe schooljaar. De komende jaren hebben Vlaamse scholen jaarlijks zo'n 6000 leerkrachten nodig. Werk genoeg dus voor mensen die het graag uitleggen aan een klas vol mondige leerlingen.



Receptionist

Een goede eerste indruk is onwaarschijnlijk belangrijk, ook voor bedrijven. Als receptionist ben je vaak het eerste aanspreekpunt en dus ook het gezicht. Een warme welkom, een leuk praatje en een stralende glimlach geven klanten meteen een goed gevoel.



Medewerker klantendienst

Op een klantendienst sta je allerlei soorten klanten te woord: tevreden, maar ook minder tevreden mensen. Een vlotte babbel is onontbeerlijk om je uit de slag te trekken en mensen verder te helpen.



Winkelbediende

Als een potentiële klant een winkel binnenstapt, wil die zo goed mogelijk geholpen worden. Naast een vlotte babbel, is een luisterend oor als winkelbediende onontbeerlijk. Speel je goed in op de wensen van je klant, dan houdt die een tevreden gevoel over. En jij realiseert misschien wel een verkoop.



Lesgever Nederlands aan anderstaligen

Leg je het graag uit? En doe je dat ook duidelijk en in correct Nederlands? Misschien is een job als lesgever NT2 (Nederlands als tweede taal) dan wel iets voor jou. Je mag niet alleen zelf veel babbelen, je leert anderen ook hoe ze dat kunnen doen. Geweldig, toch?



Kelner

Als kelner neem je niet alleen bestellingen op. Veel klanten waarderen een babbeltje over het weer of het voetbal. Vlot babbelen is voor veel jobs in de horeca dan ook een stevig pluspunt. En lukt dat ook in een vreemde taal? Dan heb je helemaal een streepje voor.



Zorgkundige

Als zorgkundige help je ouderen of hulpbehoevende mensen. Naast specifieke zorgtaken heb je ook een belangrijke sociale rol. Een praatje kan de dag van jouw patiënt goed maken. Dat kan gaan over koetjes en kalfjes, maar ook over de zorg die de patiënt krijgt. En op moeilijke momenten is een goed gesprek een echte troost.



Televerkoper

Mensen overtuigen aan de telefoon, dat is de job van de televerkoper. Een vlotte babbel is daarbij zijn belangrijkste tool, samen met zijn luisterend oor. Inspelen op de wensen van de (potentiële) klant en hem of haar stimuleren om een aankoop te doen, daar gaat het over.



