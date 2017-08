Bekijk je hele carrière op deze website

Door: redactie

29/08/17 - 14u00 Bron: vtmnieuws.be

© thinkstock.

video De overheid heeft een website ontwikkeld waarop je je hele loopbaan in één keer kan bekijken: mycareer.be. Je ziet waar je gewerkt hebt, hoeveel je verdient en hoeveel pensioen je opbouwt.

Stel: je gaat bij een nieuwe werkgever aan de slag en die wil een overzicht krijgen van je nuttige beroepservaring. Of je wil weten of je in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen of bijvoorbeeld om een flexi-job uit te oefenen, bovenop je gewone werk. Daarvoor kan je dus voortaan mycarreer.be raadplegen.



De site biedt een overzicht van je volledige professionele loopbaan, met in detail hoeveel je verdiende en het aantal gewerkte dagen. Bovendien toont de tool aan wanneer je bijvoorbeeld loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen. Eventuele onjuistheden en hiaten kunnen online worden gemeld, zodat de bevoegde dienst de mogelijke tekortkoming onder de loepe neemt. Mycarreer.be wordt vanuit een twintigtal instellingen ook automatisch aangevuld met de nieuwste gegevens, zodat het up-to-date blijft.



"Vroeger verliep een carrière eenduidig, in één rechte lijn naar het pensioen. Vandaag blijft een werknemer gemiddeld zeven jaar bij één werknemer. Jobhopping wordt de regel", stelde minister van Werk Kris Peeters. Mensen willen met andere woorden meer vrijheid om zelf hun pad uit te stippelen. Maar om dat te kunnen doen, heb je dus een goed beeld nodig van waar en wanneer je hebt gewerkt en welk verlof daarbij kwam kijken. Peeters verwees meteen naar het nieuwe concept van loopbaansparen, waardoor je verlof kan sparen om het later wat rustiger aan te gaan doen.



Zijn collega van Sociale Zaken Maggie De Block benadrukte vooral dat het om een administratieve vereenvoudiging gaat. Het werk is overigens nog niet volledig af. Er is al sprake van een integratie met andere diensten, zoals mypension, maar die moet nog volledig worden doorgetrokken. Volgens administrateur-generaal Koen Snyders van de RSZ moet mycarreer.be evolueren naar een omgeving met ruimte voor alle loopbaangegevens, zoals elektronische contracten. Ook kunnen andere overheidsdiensten er op voortbouwen om onlinediensten aan te bieden.