1 werknemer op 5 zit bij verkeerd bedrijf

Dietert Bernaers

29/08/17 - 09u23

Eén Vlaamse werknemer op vijf zit totaal niet op zijn plaats bij het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Tempo Team bij 1.050 werkgevers en werknemers.

Het interimbureau onderzocht bij werknemers in welke mate hun profiel overeenstemt met hun ideaalbeeld van een bedrijf en de mate waarin werkgevers hieraan kunnen beantwoorden. Uit de studie blijkt dat bijna 60% van de werknemers in KMO's goed zit terwijl dit voor grote bedrijven slechts bij 31% het geval is. In KMO's zit 9% verkeerd, bij grote bedrijven is dat 25%.



Een goede 'match' met een werkgever is van groot belang voor het welzijn van de werknemers, zo blijkt nog uit de studie. Zo zegt 48% van de werknemers, die kozen voor het juiste bedrijf, gelukkig te zijn met hun werk en 46% ook met hun leven. Slechts 8% van de werknemers, van wie het profiel en verwachtingen niet overeenstemmen met het profiel van hun bedrijf, geven aan gelukkig te zijn met hun werk en 10% met hun leven.