De voor- en nadelen van interimwerk volgens de interimmers zelf

Redactie vacature.com

8/09/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Sommige mensen hebben de pest aan interimarbeid, anderen zweren er dan weer bij. Wij voelden enkele interimmers aan de tand.

Florence Van Coillie (27) uit Leuven

Marketeer

"Ik ben interim begonnen bij het ondernemersloket Zenito, rechtstreeks van de schoolbanken. Eigenlijk was ik toen zelfs nog met mijn thesis bezig. Nadien hebben ze me een vast contract aangeboden. Ik werk nu als marketing assistent."



Wesley* (37) uit Hedersem

Machineoperator

"Ik heb bijna drie jaar aan één stuk door voor hetzelfde bedrijf gewerkt via een interimcontract. Ik heb pas een vast contract gekregen toen ik zei dat ik ging veranderen van job. Dit gebeurde achter de rug van het interimkantoor en die waren er absoluut niet blij mee. Ze begonnen mijn baas zelfs aan te vallen."



Nick Van Eyken (25) uit Haacht

Callcentermedewerker

"Ik heb secretariaat-talen gestudeerd en heb nadien twee maanden naar werk gezocht. Dan ben ik bij McDonalds beginnen werken. Hiermee ben ik gestopt voor een interimjob bij Accesscall Zaventem. Ondertussen doe ik deze job nu vijf maanden. Volgende maand krijg ik normaal gezien een vast contract."



Karel (43) uit Antwerpen

Ploegbaas in de bouwsector

"Ik heb bewust tien jaar lang interimwerk gedaan, ondanks het feit dat ik zeker 60 keer de kans gekregen heb om ergens vast te beginnen. Ik heb zolang via interimkantoren gewerkt omdat ik zoveel mogelijk ervaringen wou opdoen en van mijn vrijheid hield. Maar omdat het moeilijk is om als interimmer een lening te krijgen, heb ik uiteindelijk een vaste job aangenomen."



Melissa De Putter (24) uit Haaltert

Opleiding kantooradministratie

"Mijn laatste interimjob, in de verkoop, duurde twee weken. Naar mijn aanvoelen liep alles vlot, maar 's maandags, toen ik mijn uren nog niet had doorgekregen en het interimkantoor hiervoor opbelde, kreeg ik te horen dat ik niet meer hoefde te gaan. De reden hebben ze me nooit laten weten. Verder doen interimbureaus altijd moeilijk over het feit dat ik met het openbaar vervoer moet gaan omdat ik mijn rijbewijs niet heb. Onlangs heeft een interimkantoor me hierdoor aan de kant geschoven.



Maxime* (27) uit Gent

Opleiding hulpkok

"Ik ben bij verschillende interimbureaus ingeschreven, maar krijg vaak jobaanbiedingen die niet met mijn opleiding te maken hebben of te ver gelegen zijn vanwaar ik woon. Ik heb al eens meegemaakt dat ik naar een kantoor moest afzakken om dan meteen te horen te krijgen dat ik toch niet het juiste profiel heb."



* De namen met een sterretje zijn gefingeerd om de anonimiteit van de geïnterviewden te beschermen.



Lees ook:

Hoera, weer een interimmer aangenomen!

De rechten van de uitzendkracht

De uitzendmarkt floreert



Bron: vacature.com.